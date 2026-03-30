وزيرة الثقافة: نستهدف توفير شاشة سينما شعبية في كل محافظة نهاية 2026

كشفت وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي ، إن الوزارة وضعت رؤية متكاملة لتعزيز الهوية القومية والثقافية لمصر عبر جميع القطاعات الثقافية والفنية، مشيرة إلى أهمية تطوير صورة مصر دوليًا من خلال إعادة صياغة الصورة الثقافية المصرية في الخارج.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع شاشات السينما بدأ تنفيذه بالفعل، بما في ذلك ثمانية شاشات ضمن مبادرة "سينما الشعب"، مؤكدة أن الهدف هو توفير شاشة سينما شعبية في كل محافظة بحلول نهاية عام 2026، لتصبح هذه الشاشات منصة لعرض الثقافة والفن لجميع المواطنين.

وتابعت جيهان زكي أن الرؤية تشمل دعم المبادرات المجتمعية التي تتيح للمواطنين، خصوصًا الشباب والنشء، الاطلاع على البرامج الفنية والثقافية، مع ترسيخ الانتماء الوطني والحفاظ على الهوية المصرية.

وكشفت الوزيرة أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية شاملة لإبراز الصورة الحضارية لمصر على المستوى الدولي، وتعزيز التواصل الثقافي مع المجتمع العالمي، مشددة على ضرورة أن تكون كل البرامج والمبادرات الثقافية مدروسة بعناية وبأسس علمية لضمان أثر مستدام وإيجابي على المواطنين وصورة مصر في الخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، برئاسة النائبة الدكتورة ثريا البدوي، لمناقشة خطط الوزارة في صون الهوية الثقافية وتعزيز البرامج الفنية بما يخدم المواطنين.