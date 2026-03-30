جيهان زكي تستعرض خطة عمل الوزارة أمام إعلام النواب

حضرت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب برئاسة الدكتورة ثريا البدوي، لمناقشة خطة عمل وزارة الثقافة.

ويناقش الاجتماع تطوير قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، وتعزيز دورها في نشر الوعي الثقافي والإبداعي، ودعم جهود الدولة لترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز صورة مصر على الصعيد الدولي.فضلا عن تنفيذ خطة وزارة الثقافة بدقة، والتأكد من الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، بما يسهم في ترسيخ الانتماء الوطني وإبراز الصورة الحضارية لمصر أمام العالم.

كما يستعرض الاجتماع البرامج الثقافية في المحافظات وآليات تنفيذها، ومدى قدرتها على الوصول إلى جميع فئات المجتمع، بما يسهم في تعزيز الثقافة كقوة ناعمة لبناء الإنسان المصري.

وأكدت الدكتورة ثريا البدوي أهمية وضع رؤية ثقافية شاملة تتواكب مع التحديات الراهنة، وتعمل على بناء وعي حقيقي لدى المواطنين، مع التركيز على دور قصور الثقافة في نشر الفكر المستنير واكتشاف ودعم المبدعين في مختلف المجالات.