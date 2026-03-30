افتح يا جدي .. القبض على صاحبة فيديو المقابر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى الفتيات بـ"الطرق على باب إحدى المقابر بطريقة ساخرة" و"انتهاك حرمة الموتى"؛ ما أثار استياء المواطنين.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو (طالبة – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة).

وبإلقاء القبض عليها، ومواجهتها؛ قررت بتصويرها مقطع الفيديو المشار إليه بصورة ساخرة في مقابر جدها للأم، الكائنة بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببني سويف، ونشره على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لـ"زيادة نسب المشاهدات" و"تحقيق ربح مادي".

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.