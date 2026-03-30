خلافات على قطعة أرض.. القبض على طرفى مشاجرة بسلاح نارى بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض السيدات وأحد الأشخاص وقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاههم بقنا .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 / الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (القائمة على تصوير المقطع ، ووالدتها) وطرف ثان (إحدى السيدات ، وشقيقها ) جميعهم مقيمين بدائرة مركز نقادة بقنا لخلافات بينهم حول قطعة أرض زراعية قام على إثرها الأخير من الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية تجاه الطرف الأول دون حدوث إصابات بإستخدام سلاح نارى كان بحوزته.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة الطرف الثانى السلاح النارى المستخدم فى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الأسباب.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.