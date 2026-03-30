أحمد حسن يعلن إهتمام الأهلي باستعادة خدمات وسام أبو علي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مصدر في الأهلي بأن هناك اهتمام باستعادة خدمات اللاعب وسام أبو علي حال رحيله عن الدوري الأمريكي عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وقال المصدر في الأهلي: "هناك اهتمام باستعادة خدمات وسام أبو علي حال رحيله عن الدوري الأمريكي".



وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا؛ بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

وعلى جانب آخر، تنطلق منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 3 أبريل المقبل، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني.