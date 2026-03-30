6 عصائر صحية ومنعشة لمناعة طفلك

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، 6 عصائر طبيعية منعشة وصحية في الخلاط .
1 عصير الأفوكادو بالحليب
المقادير
1 أفوكادو ناضجة
2 كؤوس حليب بارد
2 ملاعق كبار سكر أو عسل
مكعبات ثلج (اختياري)
الطريقة
نضع الأفوكادو مع الحليب والسكر في الخلاط ونطحن جيداً حتى يصبح العصير كريمي. يقدم بارداً.
2 عصير الخيار والحامض
المقادير
1 خيار كبير
عصير حامضة
1 ملعقة عسل أو سكر
1 كأس ماء بارد
أوراق نعناع (اختياري)
الطريقة
نطحن الخيار مع عصير الحامض والماء والسكر في الخلاط حتى يصبح العصير ناعماً ثم يقدم بارداً.
3 عصير الباربا (الشمندر) مع التين المجفف والبرتقال
المقادير
1 باربا مسلوقة
1 برتقالة
2 حبات تين مجفف
1 كأس ماء بارد
عسل حسب الذوق
الطريقة
نضع جميع المكونات في الخلاط ونطحن جيداً حتى نحصل على عصير ناعم ثم يقدم بارداً.
4 عصير الليمون والجزر المسلوق
المقادير
2 جزر مسلوق
عصير حامضة
2 ملاعق سكر أو عسل
1 كأس ماء بارد
الطريقة
نطحن الجزر مع عصير الليمون والماء والسكر حتى يصبح العصير ناعماً ثم يقدم بارداً.
5 سموثي الفراولة
المقادير
1 كأس فراولة
1 كأس حليب
1 ملعقة عسل
مكعبات ثلج
الطريقة
نطحن جميع المكونات في الخلاط حتى يصبح العصير كريمي ويقدم مباشرة.
6 عصير البرتقال والتفاح المنعش
المقادير
1 برتقالة مقشرة
1 تفاحة
عصير حامضة
2 لتر ماء
سكر حسب الذوق
الطريقة
نطحن الفواكه مع الماء جيداً ثم نصفي العصير ونضيف السكر ونخلطه مرة أخرى ثم يقدم بارداً.