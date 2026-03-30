6 عصائر صحية ومنعشة لمناعة طفلك

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، 6 عصائر طبيعية منعشة وصحية في الخلاط .

1 عصير الأفوكادو بالحليب

المقادير

1 أفوكادو ناضجة

2 كؤوس حليب بارد

2 ملاعق كبار سكر أو عسل

مكعبات ثلج (اختياري)

الطريقة

نضع الأفوكادو مع الحليب والسكر في الخلاط ونطحن جيداً حتى يصبح العصير كريمي. يقدم بارداً.

2 عصير الخيار والحامض

المقادير

1 خيار كبير

عصير حامضة

1 ملعقة عسل أو سكر

1 كأس ماء بارد

أوراق نعناع (اختياري)

الطريقة

نطحن الخيار مع عصير الحامض والماء والسكر في الخلاط حتى يصبح العصير ناعماً ثم يقدم بارداً.

3 عصير الباربا (الشمندر) مع التين المجفف والبرتقال

المقادير

1 باربا مسلوقة

1 برتقالة

2 حبات تين مجفف

1 كأس ماء بارد

عسل حسب الذوق

الطريقة

نضع جميع المكونات في الخلاط ونطحن جيداً حتى نحصل على عصير ناعم ثم يقدم بارداً.

4 عصير الليمون والجزر المسلوق

المقادير

2 جزر مسلوق

عصير حامضة

2 ملاعق سكر أو عسل

1 كأس ماء بارد

الطريقة

نطحن الجزر مع عصير الليمون والماء والسكر حتى يصبح العصير ناعماً ثم يقدم بارداً.

5 سموثي الفراولة

المقادير

1 كأس فراولة

1 كأس حليب

1 ملعقة عسل

مكعبات ثلج

الطريقة

نطحن جميع المكونات في الخلاط حتى يصبح العصير كريمي ويقدم مباشرة.

6 عصير البرتقال والتفاح المنعش

المقادير

1 برتقالة مقشرة

1 تفاحة

عصير حامضة

2 لتر ماء

سكر حسب الذوق

الطريقة

نطحن الفواكه مع الماء جيداً ثم نصفي العصير ونضيف السكر ونخلطه مرة أخرى ثم يقدم بارداً.