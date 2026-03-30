وفد الطوارئ والرعاية العاجلة بوزارة الصحة يزور مستشفى مبرة مصر القديمة

استقبلت مستشفى مبرة مصر القديمة، التابعة للمؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان، وفداً رفيع المستوى من قيادات الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية العاجلة،برئاسه الدكتور محمد الصدفي ،وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطوير منظومة الخدمات الطبية والاطمئنان على جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

ضم الوفد الزائر كلاً من: الدكتور حسام صفوت، مدير عام الطوارئ ، والدكتور عمر نصر، استشاري الطوارئ بالإدارة المركزية.

وكان في استقبال الوفد الأستاذ الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتور هاني إمبابي، مدير الشئون الطبية والفنيه بالمؤسسة، والدكتور خالد لاشين، مدير عام مستشفى مبرة مصر القديمة.

أقسام الرعاية الحرجة

تضمنت الزيارة جولة ميدانية شاملة شملت كافة أقسام الرعاية الحرجة بالمستشفى، حيث اطلع الوفد على سير العمل في:

أقسام الرعاية المركزة ورعاية القلب.

الرعاية الاقتصادية الجديدة.

وحدة رعاية الأطفال المبتسرين (رعاية الأبطال).

وحدة رعاية السكتة الدماغية المتخصصة.

وفي ختام الجولة، أعرب وفد وزارة الصحة عن إعجابه الشديد بالمستوى التقني والتجهيزات الحديثة التي تحظى بها المستشفى، مشيدين بكفاءة الأطقم الطبية والتمريضية وقدرتهم على التعامل مع الحالات الدقيقة وفق المعايير الدولية.

وصرح الأستاذ الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية قائلا:"إن زيارة قيادات الإدارة المركزية للطوارئ اليوم تمثل دعماً كبيراً لجهود التطوير التي تشهدها مستشفيات المؤسسة العلاجية. نحن نضع نُصب أعيننا رؤية القيادة السياسية ووزارة الصحة في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، وما شاهدناه اليوم في مستشفى مبرة مصر القديمة من تطور في أقسام الرعاية والسكتة الدماغية هو نتاج عمل جماعي يهدف إلى تحويل المستشفى إلى صرح طبي رائد يجمع بين الجودة والكفاءة."

وفي السياق ذاته أكد الدكتور هاني إمبابي مدير الشئون الطبية والفنيه بالمؤسسة العلاجية بأن الشئون الطبيه والفنيه بالمؤسسة تعمل على تطبيق أدق البروتوكولات العلاجية وضمان جاهزية الرعايات المركزة لاستقبال الحالات الحرجة على مدار الساعة. إشادة وفد الطوارئ بجهوزية المستشفى وتجهيزاتها الحديثة تعكس نجاح خطتنا في رفع كفاءة البنية التحتية الطبية، ونعد بالاستمرار في تطوير مهارات الكوادر البشرية وتحديث التجهيزات الطبية بما يضمن أفضل النتائج العلاجية للمرضى."