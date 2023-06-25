مصرع رجل وإصابة ابنه في حادث تصادم بالشرقية

لقي رجل مصرعه وأصيب ابنه بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة بهم بالطريق الإقليمي اعلي كوبري غيته دائرة مركز بلبيس وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وجاري تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس بإستقبال كلا من "خالد ع م" 48 سنة "جثة هامدة" و"احمد خ ع" 21 سنة مصاباً باشتباة كسر بالساق الايمن وسحجات وكدمات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.



وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة بهم بالطريق الإقليمي اعلي كوبري غيته دائرة مركز بلبيس وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وجاري تحرير محضر بالواقعة.