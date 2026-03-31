مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

مع اقتراب امتحانات نهاية العام الدراسية، يزداد اهتمام أولياء الأمور بالبحث عن أفضل الأطعمة التي تساعد على تقوية ذاكرة الأطفال وزيادة التركيز، خاصة في مراحل الدراسة الأولى التي تتشكل خلالها القدرات الذهنية.

عناصر غذائية مهمة لنمو مخ الأطفال

وكشف تقرير طبي نشره موقع UCLA Health أن التغذية السليمة تلعب دورًا أساسيًا في نمو دماغ الطفل، وأن نقص بعض العناصر الغذائية قد يؤثر على الذاكرة والانتباه والتحصيل الدراسي مستقبلًا.

وأكد التقرير أن هناك عناصر أساسية يحتاجها الطفل لدعم نمو الدماغ منها:

البروتين

الحديد

الزنك

أحماض أوميجا 3

اليود

حمض الفوليك

فيتامينات A وD وB6 وB12

وتساعد هذه العناصر في تحسين القدرات المعرفية وسرعة استيعاب المعلومات، وهي عوامل مهمة خلال فترة المذاكرة والامتحانات.

أفضل 7 أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

ـ البيض:

يعد البيض من أهم الأطعمة التي تساعد على تنشيط الدماغ لأنه يحتوي على:

الكولين

فيتامين B12

ـ البروتين:

وهي عناصر تساعد في تحسين الذاكرة والتركيز.

الأسماك والمأكولات البحرية

تحتوي الأسماك مثل السلمون والجمبري على:

أوميجا 3

الحديد

الزنك

وهي عناصر تدعم وظائف المخ، مع ضرورة تجنب الأنواع عالية الزئبق للأطفال.

ـ الخضروات الورقية:

مثل السبانخ والكرنب، حيث تحتوي على:

الحديد

حمض الفوليك

وهما عنصران مهمان لتحسين التعلم والذاكرة.

ـ اللحوم قليلة الدهون:

تعتبر مصدرًا غنيًا بالحديد والزنك، مما يساعد على:

تقوية الانتباه

تقليل ضعف التركيز

الوقاية من الأنيميا التي قد تؤثر على التحصيل الدراسي.

ـ الزبادي:

يساعد الزبادي على دعم وظائف الدماغ لاحتوائه على:

البروتين

اليود

الزنك

كما يساهم اليود في إنتاج هرمونات مهمة لنمو الجهاز العصبي.

ـ المكسرات والبذور:

تعتبر وجبة خفيفة مثالية للأطفال خلال المذاكرة لأنها تحتوي على:

البروتين

الدهون الصحية

الزنك

وهي عناصر تساعد في بناء الذاكرة طويلة المدى.

ـ الفاصوليا والبقوليات:

تحتوي البقوليات على:

الحديد

البروتين

أوميجا 3

حمض الفوليك

مما يجعلها بديلًا صحيًا لدعم الطاقة الذهنية أثناء الدراسة.

نصائح غذائية مهمة للأطفال خلال فترة الامتحانات

وينصح الخبراء بعدة عادات غذائية لتحسين الأداء الدراسي منها:

ـ تناول وجبة إفطار صحية يوميًا

ـ تقليل السكريات المصنعة

ـ شرب الماء بكميات كافية

تنظيم مواعيد النوم

ـ تناول وجبات خفيفة صحية بين المذاكرة

لماذا التغذية مهمة قبل الامتحانات؟

وتلعب التغذية الجيدة دورًا مهمًا في:

ـ تحسين سرعة الفهم

ـ زيادة القدرة على الحفظ

ـ تقليل التوتر

ـ رفع مستوى التركيز

وهي عوامل أساسية لنجاح الطلاب خلال فترة الامتحانات.