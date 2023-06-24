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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في حملة تفتيشية مكبرة|ضبط وإعدام 6 أطنان أغذية وغلق مصنع مُخالف بالشرقية.. صور

صدى البلد

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور علي المنشآت الغذائية بمركز ومدينة بلبيس، منها المناطق الصناعية، وقرية إنشاص الرمل، يرافقه مراقبي أول الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومديرة الإدارة الصحية ببلبيس، ومفتشي مكتب الأغذية بإدارة بلبيس.

 

تم خلالها المرور على ٥ من مصانع الأغذية ببلبيس، والتي أسفرت عن ضبط مصنع لمنتجات اللحوم به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

 

 

كما تم إعدام ٣ طن و ٧٠٠ كجم منتجات لحوم، وزيت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٢ طن و ٦٦٠ كجم منتجات لحوم لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب ٩ عينات، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٤ محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة بلبيس، وذلك في عدد ٣ مصانع لمنتجات اللحوم والدواجن.

وكيل صحة الشرقية يتفقد خدمات الرعاية الأولية بوحدة إنشاص الرمل ببلبيس

قدم الدكتور هشام مسعود الشكر للعاملون ولإدارة عدد ٢ مصنع، بالمنطقة الصناعية الثانية ببلبيس، أحدهما لمنتجات اللحوم والدواجن، والآخر لمنتجات الأسماك المدخنة، على اهتمامها بصحة المواطنين، واستيفاء المصنعين لكافة الاشتراطات الصحية، والاهتمام بجودة المنتجات الغذائية بهما، والمستوى الجيد للنظافة والتعقيم بهذه المصانع.

وأكد الدكتور هشام مسعود على إستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

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