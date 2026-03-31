غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة المنصورية شرق بيروت دون سابق إنذار

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الوضع في العاصمة اللبنانية والمناطق الجنوبية شهد تطورات لافتة اليوم.

وأوضح سنجاب خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن صباح اليوم غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، تحديدًا في حي ماضي، بعد إصدار جيش الاحتلال إنذارًا لسبع مناطق، إلا أن الغارة استهدفت هذه المنطقة فقط.

توقف حركة المرور على الطريق الرئيسي

وأضاف أن الإنذار تكرر لاحقًا لمنزل في طريق مطار رفيق الحريري الدولي، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وأدى الاستهداف إلى توقف حركة المرور على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار، ما أثار حالة من القلق والترقب في العاصمة.

كما ذكر المراسل أن غارة أخرى وقعت في منطقة المنصورية بمحافظة جبل لبنان، شرق بيروت على بعد حوالي 10 كيلومترات من العاصمة، دون سابق إنذار، موضحا أن هذه المنطقة لم تشهد أي استهدافات خلال النزاعات السابقة، مما يجعل التطور الحالي لافتًا، ويبدو أنه عملية اغتيال دقيقة استهدفت أشخاصًا محددين.

