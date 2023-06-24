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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد خدمات الرعاية الأولية بوحدة إنشاص الرمل ببلبيس

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية وحدة طب الأسرة بإنشاص الرمل، التابعة للإدارة الصحية ببلبيس، وتابع سير العمل وخدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بها، واستعدادات الفرق الطبية لتنفيذ المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة.

 

تأكد وكيل الوزارة من تواجد القوى البشرية بالوحدة، متفقدا خلال زيارته غرفة الطوارئ، وتم التأكد من توافر المستلزمات الطبية بدولاب الطوارئ، كما قام بمناظرة سجلات التردد على الوحدة، متابعاً مؤشرات عمل الفرق الطبية والتي تقدم الخدمة للمواطنين بالمبادرات الرئاسية المختلفة، من دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتم الإطمئنان على توافر مستلزمات العمل بالمبادرات الرئاسية.

 

كما حرص الدكتور هشام مسعود على متابعة أعمال التطعيمات الروتينية، وميكنة الطعوم، وقام بالتأكد من التدريب الجيد للفرق علي برنامج التطعيمات، وانتظام التسجيل والعمل على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

 كما قام بمناظرة سلسلة التبريد للتأكد من سلامتها، ووجود أرصدة كافية من الطعوم، وحفظها في درجة الحرارة المناسبة، واتباع سياسات التخزين السليمة.

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وتفقد "مسعود" خدمات تنظيم الأسرة، وتم التأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتسجيل البيانات في كشوفات وسجلات العيادة، ومتابعة خدمات الشباب والمراهقين المقدمة بالوحدة، وخدمات رعاية الأمومة والطفولة، ومتابعة الحوامل، وتسجيل المواليد الجدد والوفيات على السيستم الخاص به.

كما ناقش مع الفرق الطبية الاستعدادات الخاصة بمبادرة ١٠٠ يوم صحة، والتي ستنطلق إعتبارا من الغد، وتستمر لمدة ١٠٠ يوم، ويتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية، والتوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، مع تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وتنظيم الأسرة، والمسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتى ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

أطفال حديثي الولادة الرعاية الأولية الشباب والمرأة الكشف المبكر عن سرطان الثدي المستلزمات الطبية المبادرات الرئاسية إنشاص الرمل تسجيل المواليد خدمات الرعاية الأولية دعم صحة المرأة دعم صحة الأم والجنين مواد غذائية مجهولة

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