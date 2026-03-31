تحذيرات عاجلة من الأرصاد: أمطار ورياح وصواعق تضرب البلاد.. ونصائح مهمة لتجنب المخاطر

حذّرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة عدم استقرار مرتقبة في الأحوال الجوية تبدأ غدًا الأربعاء وتستمر حتى الخميس، مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة ونشاط ملحوظ للرياح قد يصل إلى حد العواصف.

وقدّمت غانم مجموعة من الإرشادات المهمة للمواطنين لتفادي المخاطر، أبرزها الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء تجنبًا للصواعق، وعدم الوقوف بجوار اللوحات المعدنية أو المباني المتهالكة أثناء نشاط الرياح.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، شددت على أهمية متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر عبر الصفحة الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمواكبة أي تطورات طارئة.

وأوضحت أن هذه التقلبات الحادة تُعد من السمات المميزة لفصل الربيع، مشيرة إلى أن سببها العلمي يعود إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، يتزامن مع كتل هوائية رطبة وسحب مدارية، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ما يؤدي إلى زيادة حدة الظواهر الجوية.

وأضافت أن الأمطار ستبدأ صباح الأربعاء على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قبل أن تمتد تدريجيًا خلال اليوم إلى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، مع توقعات ببلوغ ذروة الحالة الجوية خلال ساعات النهار.