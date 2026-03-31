أنباء عن اغتيال رئيس السلطة القضائية الإيراني في طهران

أفادت تقارير غير رسمية أن رئيس السلطة القضائية الإيراني غلام حسين محسني إجئي قتل اليوم في منزله بشارع بلوشستان في العاصمة طهران في حادث اغتيال.

وأصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء اتهم فيه أكثر من 18 شركة دولية كبرى معظمها من الولايات المتحدة ودول غربية بأنها تلعب دورًا «مباشرًا» في ما وصفه بـ«عمليات اغتيال تستهدف إيران»، ملوحًا باتخاذ «إجراءات انتقامية» ضد هذه الشركات.

وذكرت بيان الحرس الثوري أن هذه الشركات التي تضم أسماء في مجالات التكنولوجيا، الاتصالات، الذكاء الاصطناعي، والدفاع متهمة بالمشاركة في أنشطة «تجسسية» وبدعم عمليات وصفها النظام بـ«الإرهابية» داخل الأراضي الإيرانية.

وأضاف البيان أن الشركات تجاهلت تحذيرات سابقة بوقف ما اعتبره «تدخلًا في العمليات العدائية»، وأن الهجمات الأخيرة، التي قال إنها نُفذت بالاشتراك مع إسرائيل، تسببت في مقتل «عدد من المواطنين الإيرانيين».