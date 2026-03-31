لو بتشربه كتير في البرد .. إيه هيحصلك مع الزنجبيل

يعد الزنجبيل من اشهر المواد الطبيعية التي يتم تناولها خلال الاصابة بنزلات البرد وضعف المناعة.

ووفقا لما جاء في موقع جامعة هارفارد نكشف لكم فوائد مشروب الزنجبيل الدافئ.

يُعرف شاي الزنجبيل بفعاليته في علاج الغثيان ، ويتميز بنكهته القوية واللاذعة ويحتوي على مضاد الأكسدة جينجيرول، وهو المركب النشط الرئيسي في مكافحة الأمراض الموجود في جذور الزنجبيل القديمة كما يحتوي الزنجبيل على كميات ضئيلة من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين ب3 وب6، والحديد، والبوتاسيوم، وفيتامين سي.

على الرغم من قلة الأبحاث العلمية حول شاي الزنجبيل ، إلا أن هناك أبحاثًا حول الزنجبيل نفسه، حيث يُستخدم كعلاج عشبي لمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية وقد ثبت أن الزنجبيل يعزز جهاز المناعة ويكافح الالتهابات



وتؤكد مراجعة منهجية حديثة لتأثيرات الزنجبيل على صحة الإنسان قدرته على المساعدة في علاج مجموعة من الأمراض، مثل اضطرابات الجهاز الهضمي، والألم، والالتهابات، ومتلازمات التمثيل الغذائي ، وغيرها.

قد يُبطئ الزنجبيل عملية تخثر الدم، وقد يكون خطيرًا على الأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة للصفيحات مثل الأسبرين أو كلوبيدوغريل (بلاڤيكس) أو أدوية مضادة للتخثر مثل الوارفارين (كومادين)، وأبيكسابان (إليكويس)، ودابيغاتران (براداكسا)، وريڤاروكسابان (زاريلتو) كما قد يُسبب الزنجبيل نزيفًا إضافيًا أثناء الجراحة وبعدها.

إذا كنت تعاني من حالة صحية أو كنتِ حاملاً، فاستشيري طبيبك لتحديد ما إذا كان شرب شاي الزنجبيل آمناً بالنسبة لك.