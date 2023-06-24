ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر محملة على سيارة جامبو بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة ومفتشي الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محضر برقم ٨٥٦٧ جنح كفرصقر وتم التحفظ على مواد غذائية مجهول المصدر سكر على كمية قدرها ١٦٠ شيكاره وزن الشيكاره ٥٠ كيلو أي كمية قدرها 8 أطنان كانت محملة على سيارة جامبو نصف نقل وغير محتفظ بالمستندات والفواتير وتم تسليمها لفرع جملة كفرصقر علي سبيل الأمانة وتسليم السيارة لمركز شرطة كفرصقر للعرض على النيابة العامة.

كما قامت الحملة بالمرور على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء وتم تحرير 6 محاضر بأرقام ٨٥٥٤ و ٨٥٥٥ ٨٥٥٦ و ٨٥٥٧ و ٨٥٥٨ و ٨٥٥٩ جنح كفرصقر ضد أصحاب أنشطة تجارية للبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم إعلان عن الأسعار.