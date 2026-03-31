الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر .. مصدر مُقرّب يكشف الحقيقة | خاص

أوركيد سامي

شهدت الساعات الماضية حالة من القلق بين جمهور الفنان الكبير هاني شاكر، بعد تداول عدد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدهور حالته الصحية، وهو ما دفع العديد من محبيه للتساؤل عن حقيقة الوضع الصحي لأمير الغناء العربي.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرّب من الفنان، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري، أن الحالة الصحية لهاني شاكر مستقرة بشكل كبير، مؤكدًا أن كل ما تم تداوله مؤخرًا حول تدهور حالته لا يمتّ للحقيقة بصلة، وأنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر أن الفنان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل أحد المستشفيات في باريس، حيث يخضع لبرنامج علاجي تحت إشراف فريق طبي متخصص، مشيرًا إلى أن حالته تشهد تحسنًا تدريجيًا خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن سفر هاني شاكر إلى باريس جاء بهدف استكمال العلاج والاطمئنان بشكل كامل على حالته الصحية، في إطار حرصه على العودة سريعًا إلى نشاطه الفني ومواصلة ارتباطاته المهنية خلال الفترة المقبلة.

كما طمأن المصدر جمهور الفنان، مؤكدًا أن حالته لا تستدعي القلق، وأنه يتابع بشكل طبيعي مع الأطباء، ويستجيب للعلاج بصورة إيجابية، وهو ما انعكس على تحسن حالته بشكل ملحوظ.

ومن ناحية أخرى، حرص عدد كبير من نجوم الفن وجمهور هاني شاكر على توجيه رسائل دعم له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له الشفاء العاجل وعودته سريعًا إلى جمهوره، خاصة في ظل مكانته الكبيرة في قلوب محبيه داخل مصر وخارجها.

يُذكر أن هاني شاكر يُعدّ أحد أبرز رموز الغناء في الوطن العربي، حيث يمتلك مسيرة فنية طويلة حافلة بالنجاحات والأعمال التي حققت صدى واسعًا، ما جعل جمهوره يحرص دائمًا على متابعة أخباره والاطمئنان على صحته بشكل مستمر.

