لو بتتعب بالنهار .. اكتشف أعراض الإجهاد الحراري

يعد الإجهاد الحراري من المشكلات الصحية التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص خلال ساعات النهار خاصة المرضى وكبار السن.

ووفقا لموقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أعراض الإجهاد الحراري.

أعراض الإجهاد الحراري



قد تظهر أعراض الإنهاك الحراري فجأة أو تتفاقم مع مرور الوقت، وبخاصة عند ممارسة التمارين الرياضية لفترات طويلة، و تشمل أعراض الإنهاك الحراري المحتملة:

برودة الجلد ورطوبته مع الإصابة بقشعريرة أثناء التعرض للحرارة.

التعرق المفرط.



الإغماء.

الدوخة.

الإرهاق.

سرعة النبض وضعفه.

انخفاض ضغط الدم عند الوقوف.

تقلصات عضلية مؤلمة.

الغثيان.

الصداع.



متى تزور الطبيب



إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالإنهاك الحراري:

توقف عن كل الأنشطة واسترح.

انتقل إلى مكان أبرد.



اشرب ماءW باردًا أو مشروبات رياضية واتصل بالطبيب إذا تفاقمت الأعراض أو لم تتحسّن خلال ساعة واحدة.

إذا كنت برفقة شخص مصاب بالإنهاك الحراري، فاطلب المساعدة الطبية الفورية إذا بدأ يشعر بالتشوش أو الكرب أو إذا فقد وعيه أو أصبح غير قادر على الشرب وإذا وصلت درجة حرارة جسمه على مقياس الحرارة إلى 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية) أو أكثر.