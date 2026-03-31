بسبب سوء الطقس | التعليم : إعادة جدولة الامتحانات حسب كل محافظة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادي زلطة، أن قرار تعطيل الدراسة غدًا يأتي كإجراء احترازي في ضوء التقلبات الجوية، وذلك حفاظًا على سلامة جميع عناصر العملية التعليمية.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة شددت على المديريات التعليمية بضرورة الإعلان بشكل واضح عن المواعيد الجديدة لعقد الامتحانات التي تأثرت بقرار الإجازة، بما يضمن وضوح الرؤية أمام الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف أن كل مديرية تعليمية ستتولى تحديد مواعيد التعويض وفقًا لظروفها الخاصة، بما يمنع حدوث أي تعارض أو إرباك للطلاب، خاصة في ظل تزامن هذه الفترة مع الامتحانات الشهرية التي تتطلب استقرارًا في العملية التعليمية.

وفي السياق ذاته، أشار المتحدث الرسمي إلى وجود تنسيق مستمر وعلى أعلى مستوى مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لمتابعة تطورات حالة الطقس بشكل لحظي، مؤكدًا أن التقارير المتعلقة بحالة عدم الاستقرار الجوي تُعد العامل الرئيسي في اتخاذ قرار تعطيل الدراسة، بما يضمن عدم تعرض الطلاب لأي مخاطر أثناء تنقلهم من وإلى المدارس.

وشدد زلطة على أن قرار تعطيل الدراسة يشمل الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمنظومة التعليمية، لافتًا إلى أن الأولوية القصوى لدى وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، هي حماية الطلاب والحفاظ على سلامتهم، وتجنب أية مخاطر قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، بما يضمن سلامة الأرواح والمنشآت التعليمية.

