ياسين منصور يجتمع بلاعبي الأهلي الأسبوع المقبل

يعقد ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي إجتماعاً مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في حضور سيد عبدالحفيظ عقب إكتمال عقد الفريق بهدف وضع نظام للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض 6 مباريات مهمتة وحاسمة في بطولة الدوري، وأكدت إدارة الكرة أنه تم تطبيق خصم 10% من عقود اللاعبين بعد وداع دوري أبطال أفريقيا من ربع النهائي أمام الترجي ، ولكن اذا تم حسم لقب الدوري فسيكون هناك مكافأت وحوافز تعوض هذا الخصم.

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب خوض مواجهة ودية مساء اليوم أمام فريق الشباب بالنادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها 7 ابريل في الجولة الأولي من منافسات دور الحسم لبطولة الدوري.

ومن المقرر ان يشهد مران الفريق الاحمر يوم الجمعه تواجد اللاعبين الدوليين بعد إنتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني او حتي المحترفين اليو ديانج ويلسين كامويش.