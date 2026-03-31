محلل سياسي سعودي : الخليج يتمسك بالحياد .. لا اتفاق عسكري مع أوكرانيا

قال الدكتور أحمد الشهري، المحلل السياسي السعودي، إنه لم يتم توقيع أي اتفاق عسكري بين دول الخليج وأوكرانيا حتى الآن، مؤكدًا أن المنظومة الخليجية تبنت موقف الحياد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح الشهري، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، حرصت على الوقوف على مسافة واحدة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الرياض استضافت عدة جولات من المحادثات بين الجانبين، في إطار دور إيجابي يسعى لتهدئة الأوضاع وتقريب وجهات النظر.

وأضاف احمد الشهري، أن العلاقات الخليجية تتسم بالتوازن، حيث توجد شراكة استراتيجية سياسية واقتصادية مع روسيا، إلى جانب تقارب ملحوظ مع أوكرانيا، وهو ما يعكس سياسة الحياد الإيجابي التي تنتهجها دول الخليج في إدارة هذا الملف.

وأكد احمد الشهري أن المنظومة الخليجية تعمل على خدمة مصالحها عبر تنويع علاقاتها الدبلوماسية، حيث ترتبط بعلاقات مميزة مع قوى دولية كبرى، من بينها الصين وروسيا والهند والولايات المتحدة، بما يعزز من مكانتها في النظام الدولي ويمنحها مرونة في التعامل مع الأزمات العالمية.