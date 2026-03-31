حزب الله يعلن استهداف قاعدة شمال صفد وإطلاق عشرات الصواريخ نحو إسرائيل

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت قاعدة بيريا الواقعة شمال مدينة صفد، ضمن الأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي.

وفي بيان سابق، أشار الحزب إلى أنه دمر دبابة من طراز "ميركافا" في بلدة رشاف جنوب لبنان باستخدام صاروخ موجّه.

من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر، بإطلاق نحو 50 صاروخًا وطائرة مسيّرة من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل خلال ساعة واحدة.

كما ذكرت تقارير إعلامية أن حزب الله أعلن قصف منشآت وبنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة الكريوت شمال مدينة حيفا، باستخدام صواريخ وصفها بـ"النوعية".

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء إصابة ثلاثة من جنوده خلال عملية برية في جنوب لبنان، نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة نفذه مقاتلو حزب الله. وأوضح أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأن ذويهم أُبلغوا بالحادث.

وأشار الجيش إلى أن الهجوم وقع يوم الإثنين بالتزامن مع نشاط قواته في المنطقة، مدعيًا أنه تمكن من تصفية منفذي العملية، ومؤكدًا استمراره في تنفيذ عملياته العسكرية ضد حزب الله، في ظل تصاعد التوترات على الجبهة اللبنانية وتداخلها مع التصعيد الإقليمي المرتبط بالصراع مع إيران.