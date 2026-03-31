أحمد موسى : البنوك لديها ضمانات من محمد الخشن .. ولم يهرب للخارج

علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة رجل الأعمال محمد الخشن، مشيرا إلى أن هذا الرجل الأشهر والأهم في مجال الأسمدة في مصر.

واضاف أحمد موسى ، مقدم برنامج علي مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن في عام 1995 كانت هناك قضية إسمها نواب القروض وانتهت في 2002، متابعا أن بمبلغ مليار جنيه وقتها قلب الدنيا.

وأكمل أحمد موسى ، أن قضية نواب القروض في عام 95 كانت حديث الرأي العام في مصر في ذلك الوقت.





وتابع الإعلامي أحمد موسى، لدي معلومة أن هذا الرجل قدم ضمانات لكل جنيه حصل عليه من البنوك في شكل قروض بلغ 40 مليار جنيه.

واضاف أن البنوك تمتلك الضمانات الكاملة للقروض التي منحت لرجل الأعمال محمد الخشن، متابعا أن هذا الرجل موجود في مصر وهذا معلومة مؤكدة.

