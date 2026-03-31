مصرع شاب فى حادث تصادم سيارة بجرار زراعى بأسوان

لقى شاب مصرعه نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وجرار زراعى محمل بمحصول قصب السكر، وذلك على طريق نصر النوبة أمام قرية مصمص شمال شرق أسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نصر النوبة إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وجرار، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع شاب عشرينى فى الحادث.

تم نقل الجثة بواسطة سيارة الإسعاف إلى المشرحة، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما قامت الجهات المختصة برفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين.