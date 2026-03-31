نتنياهو: العمليات ضد إيران كلفت إسرائيل ثمنا باهظا

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن العمليات المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران تحملت تكلفة كبيرة على إسرائيل، لكنها أسهمت في إضعاف تهديدات طهران للمنطقة.

وأضاف نتنياهو في خطاب متلفز أن تل أبيب وواشنطن شنتا خلال الشهر الماضي نحو عشر ضربات استهدفت مواقع إيرانية ووكلاءها، بالإضافة إلى مشاريعها الصاروخية والنووية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي لهذه العمليات هو وقف طموحات إيران في الهيمنة على الشرق الأوسط وحماية إسرائيل من مخاطرها.

وأكد أن تكلفة دعم إيران لأذرعها في المنطقة بلغت نحو تريليون دولار، إلا أن جهود إسرائيل نجحت في تقليص قدرة هذه القوى بشكل غير مسبوق، بحيث لم تعد تشكل تهديداً وجودياً على الدولة العبرية، رغم استمرار إيران في امتلاك القدرة على إطلاق الصواريخ.

وأشار نتنياهو أيضاً إلى أن إسرائيل أقامت تحالفات جديدة في المنطقة لتعزيز أمنها واستقرارها، فيما أعربت بعض الدول الأوروبية عن إدراكها لحجم الخطر الإيراني لكنها تحاشت الإفصاح عن ذلك علناً.