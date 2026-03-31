بعد إصابات تنفسية | تاج الدين يكشف حقيقة انتشار متحور جديد لـ كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، حقيقة انتشار متحور جديد لكورونا في مصر، بعد ظهور بعض الإصابات التنفسية، كما وجه رسالة للمواطنين المتخوفين من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، ونحن في فصل الربيع.

وقال مستشار الرئيس للشؤون الصحية إنه لا توجد أي فيروسات جديدة، وأن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على الرغم من انتهاء فصل الشتاء في 21 مارس، لكن الجو يشهد عواصف ترابية ورملية محملة بالجراثيم، وهناك أمطار.

حالات الإصابة بالبرد هذه الفترة أقل من الشتاء

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج: "قلبك مع جمال شعبان"، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الموجات المتكررة من الطقس غير المستقر التي تتعرض لها البلاد مستمرة، لكن حالات الإصابة بالبرد خلال هذه الفترة أقل بكثير من التي كانت في فصل الشتاء، والتي كان معظمها فيروس H1N1.

ولفت إلى أنه يتابع الموقف بدقة بخصوص الأمراض التنفسية، وأنه لا يشكل أي وضع وبائي، وأن الحالات المصابة بنزلات البرد تُعد طبيعية ولا توجد مشكلات.