عوض تاج الدين: الدولة تسعى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

قالت الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن المشروع يهدف إلى تحويل المستشفى إلى مستوى الرعاية الثلاثية الأعلى تجهيزًا، مع كوادر بشرية متخصصة، لتلبية احتياجات المصريين المتزايدة في ظل النمو السكاني وتطوير خدمات الرعاية الصحية.

وأكد تاج الدين خلال لقاء عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المستشفى سيساهم في المبادرات الرئاسية مثل التشخيص المبكر للأمراض والقضاء على قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن جزءًا من الخدمات سيكون مجانيًا للمواطنين، فيما يقدّم القطاع الخاص خدمات إضافية مدفوعة، مضيفا أن مؤسسات التأمين الصحي العام والخاص ستستفيد من هذه المنشآت لضمان جودة الخدمات ومكافحة العدوى.

وأشار تاج الدين إلى أن الدولة تنفذ مشروعًا قوميًّا لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية والتكميلية بمواصفات عالية، بهدف تخفيف المعاناة عن ملايين المصريين من ذوي الإعاقة وتحسين حياتهم اليومية، بما يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف الإنساني الحيوي.