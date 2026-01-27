قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محكوم عليها بالحبس .. الداخلية تكشف حقيقة إحتجاز فنانة داخل وحدة مرور
مفتي الجمهورية ينعى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق
طنط غيرانة مني | وفاء صادق تكشف موقفا صادمًا لـ سميرة أحمد في مسلسل شهير
تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وتدهور الرؤية.. وتوجيهات لمرضى الحساسية بارتداء الكمامات
وول ستريت جورنال: كبار شركاء أمريكا التجاريون يوجهون أنظارهم الآن نحو الصين
تبسمك صدقة.. خالد الجندي: الإسلام قد يجعل ملامح وجه الإنسان سببا لدخول الجنة
أسعار الذهب اليوم في مصر .. شوف عيار 21 وصل كام
انطلاق مباراة الأهلي ودجلة بالدوري المصري
وزير التعليم ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يستعرضان جهود إصلاح المنظومة التعليمية
غدا.. بوتين يبحث مع الشرع الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية
الجيش اللبناني يبحث تطورات الأوضاع مع القيادة الوسطى الأمريكية
يوم البيئة الوطني | سواحل مصر ثروة قومية منتظرة للدولة لاقتصاد أزرق مستدام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الرقابة على الدم والبلازما.. هل القانون كافٍ لحماية المتبرعين والمتلقين؟

أكد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها رقم (8) لسنة 2021 على ضرورة الالتزام بالشروط الطبية والقانونية للتبرع بالدم والبلازما، مع التأكيد على أن التبرع يجب أن يتم من قبل متبرع سليم طبيًا، وبعد الخضوع للفحوصات والتحاليل الطبية المعتمدة، بما يضمن حماية المتبرع والمتلقي على حد سواء.

ونصت المادة (2) من القانون على وجوب إجراء جميع عمليات الدم في مراكز ثابتة أو متنقلة مرخصة من الوزارة المختصة، سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وحظرت المادة (10) الحصول على دم أو بلازما من أي شخص غير مستوفٍ للشروط الطبية، مؤكدة أن أي مخالفة لهذا البند تُعد إخلالًا جسيمًا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

عقوبات صارمة للمخالفين

ونصت المادة (21) على فرض غرامات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه على كل من:

أدار مركز تجميع الدم أو البلازما أو مصنع مشتقات الدم بدون ترخيص.

صرف أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون.

حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا.

خالف أحكام المادتين 15 و16 من القانون.

كما يُجوز للمحكمة، بالإضافة للعقوبة المالية، مصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

ويعكس القانون حرص الدولة على تنظيم عمليات الدم والبلازما، وضمان سلامة المتبرعين والمتلقين، والحد من أي ممارسات غير قانونية أو تهدد الصحة العامة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

محافظ القليوبية يبحث تعزيز التعاون مع شركات الكهرباء وتطوير منظومة الإنارة العامة

رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية

المنطقة الأزهرية بالغربية تواصل أعمال الكنترول للشهادتين الابتدائية والإعدادية

تداول 3400 طن بضائع و252 شاحنة في ميناء نويبع

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

