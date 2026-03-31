الجيزة تحتفل بعيدها القومي الـ107.. الأنصاري : نستحضر تضحيات أهالي نزلة الشوبك .. صور

أوقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة صباح اليوم شعلة الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق 31 مارس من كل عام وذلك من مقر ديوان عام المحافظة بالعجوزة إيذانًا ببدء الفعاليات.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه لأهالي الجيزة بهذه المناسبة قائلًا: «كل عام وشعب مصر والجيزة بخير» داعيًا المولى عز وجل أن يمنّ على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والرقي والازدهار وأن يحفظها من كل مكروه وسوء لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.



وأكد الأنصاري أن الجيزة محافظة عريقة بتاريخها وأبنائها وأن العيد القومي يوافق ذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بمركز ومدينة البدرشين، أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزي خلال ثورة 1919 مشيرًا إلى حرص المحافظة على إحياء هذه الذكرى سنويًا وتعريف الأجيال الجديدة بما تحمله من معانٍ وطنية خالدة.



كما أشار المحافظ إلى أن المحافظة تنظم عددًا من الفعاليات الاحتفالية خاصة بقرية نزلة الشوبك، لتسليط الضوء على تلك الواقعة التاريخية التي ألهمت الأجيال على مدار أكثر من قرن، ورسّخت قيم الانتماء والولاء للوطن.



وأضاف الدكتور أحمد الأنصاري أن المحافظة تستكمل مسيرة العمل والبناء استنادًا إلى ما تحقق من إنجازات وجهود بذلها من سبقونا مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد مواصلة تطوير مختلف القطاعات وتحقيق مزيد من الإنجازات بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز مسيرة التنمية الشاملة.



واستقبل محافظ الجيزة بديوان عام المحافظة وفود المهنئين، وعلى رأسهم المهندس عادل النجار واللواء كمال الدالي، والدكتور خالد زكريا العدلي محافظو الجيزة السابقون واللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى جانب عدد من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



ورحّب المحافظ بالحضور معربًا عن سعادته بمشاركتهم احتفالات المحافظة بعيدها القومي وموجّهًا التحية لمحافظي الجيزة السابقين، مثمنًا جهودهم في خدمة المحافظة والمواطنين.