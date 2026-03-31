رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة يتفقد محطة معالجة صرف صحي أبو رواش

أجرى المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جولة تفقدية بمحطة معالجة صرف صحي أبو رواش، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة الصرف الصحي.

ورافقه خلال الجولة مسؤولو الجهاز التنفيذي ، إلى جانب ممثلي شركة أوراسكواليا أبو رواش، مشغل المحطة، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء ومعدلات التشغيل، وخطط الصيانة الدورية.

وأكد رئيس الشركة أن محطة أبو رواش تُعد من أكبر محطات المعالجة على مستوى الجمهورية، حيث تبلغ طاقتها التصميمية نحو 1.6 مليون متر مكعب يوميًا، وتخدم قطاعًا واسعًا من المناطق بمحافظة الجيزة.

وخلال الجولة، تابع مراحل المعالجة المختلفة، وتفقد نفق مياه الصرف الصحي الواردة من الشيخ زايد، وكذا مصرف بركات ومصرف عبدالرحمن، بما يسهم في تحسين جودة المياه المعالجة، وتعظيم الاستفادة منها وفقًا للمعايير البيئية.

وأشار المهندس محمد حفناوي، إلى أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير محطات المعالجة، بما يواكب خطط الدولة في تحسين خدمات الصرف الصحي، والحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية.