لافتة طيبة..محافظ الجيزة السابق أول الحضور للتهنئة بالعيد القومي للمحافظة

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة السابق، على التواجد بمبنى الديوان العام لمحافظة الجيزة، لتقديم التهنئة للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الحالي ولجميع أبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي لمحافظة الجيزة.

وتحتفل محافظة الجيزة، بعيدها القومي يوم 31 مارس من كل عام، والذي يوافق ذكرى استشهاد أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزي في ثورة 1919، واعتادت محافظة الجيزة كل عام مشاركة مواطنيها الاحتفال بهذا اليوم لتمتد سُبل التواصل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومواطني الجيزة.

