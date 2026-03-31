نائب محافظ الجيزة يقود حملة مكبرة للالتزام بمواعيد غلق المحال العامة بمركز كرداسة

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة جولة ميدانية بطرق صفط اللبن والمنصورية والشارع السياحي وشارع الرشاح بمدينة كرداسة، والطريق الأبيض وقرية أبو رواش وشارع المعتمدية الرئيسي بقرية المعتمدية لمتابعة مدى التزام كافة الأنشطة الخاضعة لقانون المحال العامة بقرار الغلق في المواعيد المحددة والتأكد من التنفيذ الفعلي للقرارات على أرض الواقع.

وذلك في أطار تكليفات

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق مواعيد غلق المحال العامة لترشيد استهلاك الكهرباء في تمام الساعه التاسعة مساء والتي بدأ تنفيذها فعليا اعتبارا من يوم 28 مارس.

كما يأتى ذلك تنفذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق مواعيد غلق المحال العامة، لترشيد استهلاك الكهرباء فى تمام التاسعة مساءً، حيث تفقد عددًا من الشوارع والمحال التجارية للوقوف على مدى الالتزام الفعلي بالمواعيد المقررة بما يحقق الانضباط ويحد من أي مخالفات وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء مشددا بعدم التهاون مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين بمواعيد الغلق.

ووجه نائب المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بكافة مراكز ومدن المحافظة مع استمرار المتابعة اليومية لتحقيق الانضباط العام.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة التفقدية

اللواء ذكي سلام

رئيس مركز كرداسة

والساده معاوني مباحث مركز شرطة كرداسة وشرطة المرافق.