محافظ الجيزة يتابع تطبيق مواعيد غلق المحال وحالة النظافة بشوارع الوراق وإمبابة والمنيرة الغربية

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة ميدانية لمتابعة التزام المحال بقرار الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً إلى جانب متابعة مستوى النظافة والانضباط العام بشوارع أحياء الوراق وإمبابة والمنيرة الغربية .

وشدد المحافظ استمرار الحملات اليومية وعدم التهاون في تطبيق مواعيد الغلق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال المخالفة .

كما تابع حالة النظافة ميدانيًا حيث رصد المحافظ بعض الملاحظات ووجّه بسرعة رفع المخلفات ببعض البؤر مشددًا على رؤساء أحياء إمبابة والوراق بضرورة تحسين كفاءة منظومة النظافة والتواجد الميداني المستمر.

وعقب الجولة تابع المحافظ من داخل مركز السيطرة أعمال غلق المحال بكافة قطاعات المحافظة وترشيد استهلاك الكهرباء للتأكد من انتظام العمل وتحقيق الانضباط بالشوارع.