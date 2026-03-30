محافظ الجيزة يكرّم «فرسان الإرادة» بأوسيم بعد التتويج بكأس السوبر للدوري

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة فريق كرة القدم السباعية لنادي «فرسان الإرادة» بأوسيم من ذوي الهمم وذلك عقب تتويجهم بكأس السوبر للدوري العام خلال مشاركتهم في البطولة التي أُقيمت بالمدينة الشبابية بالأسمرات.

وأشاد محافظ الجيزة بالأداء المتميز الذي قدّمه الفريق. مؤكدًا أن ما حققه «فرسان الإرادة» يُعد نموذجًا مشرّفًا يعكس قوة العزيمة والإصرار لدى اللاعبين.

وقال المحافظ إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم وتمكين ذوي الهمم في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال الرياضي مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُمثل مصدر فخر وإلهام ويجسد قدرة الإنسان على تجاوز التحديات وتحقيق البطولات.

وأضاف أن المحافظة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم للأنشطة الرياضية وتوفير بيئة مناسبة لاكتشاف ورعاية المواهب، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة.

من جانبه تقدّم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة بالشكر لمحافظ الجيزة لحرصه على تكريم أبطال المحافظة الرياضيين وتحفيزهم على مواصلة الانتصارات ودعم النشاط الرياضي.

حضر التكريم هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

وضمّت قائمة اللاعبين: يوسف محمود السيد الزيني (مدرب الفريق) واللاعب محمد رأفت علي واللاعب يوسف خالد عبد القادر عبد النبي واللاعب محمد عادل حمزة أحمد، واللاعب إبراهيم الحسن درويش، واللاعب عبد الرحمن صلاح عبد الرحيم، واللاعب محمود جمال هلال، واللاعب إسلام العارف محمد حسانين واللاعب سامي حاتم عبد العزيز واللاعب محمد مجدي سلامة محمد واللاعب عصام الدين عشماوي.