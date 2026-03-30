محافظ الجيزة: تحرير 33 محضرا لمحال تجارية لم تلتزم بمواعيد الغلق

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، لليوم الثاني علي التوالي، بجولة ميدانية موسعة لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بغلق المحال العامة في تمام الساعة التاسعة مساءً إلى جانب متابعة مستوى النظافة والانضباط بالشوارع .

وشملت جولة المحافظ عددًا من المحاور الحيوية، من بينها شوارع جامعة الدول العربية، والسودان، والتحرير، والمساحة، وميدان الجيزة، وربيع الجيزي، ومراد، إلى جانب شارع المساكن والعشرين و مناطق الطوابق، وكعبيش، والمنشية، واللبيني، والمنصورية، وشارع الأربعين، إلى جانب شوارع ترسا وخاتم المرسلين،وذلك بنطاق أحياء العجوزة والدقي وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة والهرم والطالبية والعمرانية.



وأكد المحافظ في تصريحات له أنه تم أمس تحرير 33 محضرًا لمحال تجارية مخالفة لم تلتزم بمواعيد الغلق المحددة، وذلك بأحياء بولاق الدكرور والهرم، ومراكز كرداسة والعياط وأوسيم، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات المكثفة لمتابعة التزام المحال بمواعيد الغلق، إلى جانب رفع كفاءة منظومة النظافة، بما يحقق الانضباط بالشوارع ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة.



وفيما يتعلق بملف النظافة تابع المحافظ حالة النظافة بعدد من الشوارع حيث رصد وجود تجمعات للمخلفات بشارع المساكن وتم ضبط عدد 2 نبّاش وبحوزتهما تروسيكلات أثناء فرز المخلفات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

كما أبدى المحافظ عدم رضاه عن مستوى النظافة ببعض الشوارع حيث تم رصد بؤرة للقمامة بالجزيرة الوسطى بمنطقة الطوابق بحي الهرم واخري بشارع المساكن موجّهًا رؤساء الأحياء المعنية ومسؤولي جهاز التفتيش وهيئة النظافة بتحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات بشكل فوري مع عدم تكرار تلك الملاحظات.