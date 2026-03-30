محافظ الجيزة يتفقد موقع إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بقطر 1000 مم بجنوب الجيزة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة موقع أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 1000 مم بحي جنوب الجيزة والذي يخدم شوارع ربيع الجيزي، المحطة، ميدان الجيزة، المنيب، العمرانية الغربية، العمرانية الشرقية".

واطّلع المحافظ على معدلات تنفيذ أعمال الإصلاح الجارية موجّهًا بسرعة الانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد مع تكثيف الدفع بفرق الطوارئ والمعدات اللازمة للعمل على مدار الساعة لضمان عودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة في أسرع وقت ممكن.

كما تابع المحافظ أعمال شفط المياه الناتجة عن التسريب موجّهًا بسرعة الانتهاء منها ورفع أي تجمعات للمياه لتيسير الحركة المرورية وعدم تأثر المواطنين.

وشدد المحافظ علي شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي جنوب بالمتابعة اللحظية لكافة الإجراءات مع التعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ أثناء التنفيذ.

ومن جانبها أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال 6 ساعات حيث يبدأ قطع المياه اعتبارًا من الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى الساعة 6:00 صباح غداً الأثنين على أن يتم إعادة ضخ المياه تدريجيًا فور الانتهاء من الإصلاح مع توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.