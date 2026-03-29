انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الضأن حفاظًا على الثروة الحيوانية بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن ، للحفاظ على الثروة الحيوانية وذلك بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها في إطار خطة الدولة التي تهدف إلى تنمية وحماية الثروة الحيوانية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة المبذولة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية مشيرًا إلى أهمية توفير التحصينات اللازمة بما يساهم في خلق بيئة غذائية آمنة والحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بالجيزة قامت باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتنفيذ الحملة حيث تم تشكيل لجان بكل الإدارات البيطرية للقيام بأعمال الترقيم والتسجيل للحيوانات إلى جانب توفير فرق عمل تضم أطباء بيطريين ومعاونين وعمال وسائقين، فضلًا عن توفير اللقاحات ومستلزمات التحصين وأدوات الترقيم والتسجيل.

كما تم دعم الحملة بسيارات للعمل بمختلف المراكز بواقع سيارة لكل مركز مع تنظيم ندوات إرشادية للمربين بجميع المراكز والقرى قبل وأثناء تنفيذ الحملة لرفع الوعي بأهمية التحصين ودوره في الوقاية من الأمراض.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الوحدات القروية ومديريات الطب البيطري لضمان تحقيق المستهدف من الحملة وتعظيم الاستفادة منها، مشددًا على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاحها.

وناشدت محافظة الجيزة جموع المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين والإدارات البيطرية، لضمان حماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

ومن جانبه قام الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، بالمرور الميداني على لجان التحصين بمختلف المراكز، للاطمئنان على انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الفنية والوقائية، مشددًا على ضرورة الوصول إلى جميع المربين وتقديم الخدمة على أكمل وجه.