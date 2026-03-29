محافظ الجيزة يتابع جهود شفط مياه الأمطار وانتشار المعدات لتسهيل حركة سير المواطنين

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة استمرار جهود أجهزة المحافظة في تنفيذ أعمال شفط ورفع تجمعات مياه الأمطار من الطرق والشوارع الرئيسية والحيوية والمحاور المرورية إلى جانب مطالع ومنازل الكباري والأنفاق، بما يضمن عدم تأثر الحركة المرورية، وذلك عقب تعرض عدد من قطاعات المحافظة لموجة من هطول الأمطار اليوم.

وأشار المحافظ إلى أنه يتابع على مدار الساعة جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع تداعيات الطقس غير المستقر، من خلال الدفع بالمعدات اللازمة وتكثيف انتشارها بمختلف القطاعات لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع تجمعات المياه وتيسير الحركة المرورية.

وأوضح محافظ الجيزة أن جميع الأجهزة المعنية تحركت فورًا وفقًا لخطة الانتشار المسبقة، حيث تم توزيع فرق العمل والمعدات بكفاءة عالية، بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، لرفع تراكمات المياه أولًا بأول من الشوارع والميادين والأنفاق، مع الحفاظ على انتظام الحركة المرورية.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لتطهير خطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، وأعلى وأسفل الكباري والأنفاق، مع مراجعة جاهزية التمركزات ومتابعة أعمال صيانة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية، والتأكد من سلامة أغطية بالوعات الصرف، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

كما أكد على أهمية استمرار جاهزية فرق التدخل السريع للتعامل مع أي طوارئ سواء انقطاع التيار الكهربائي أو انسداد خطوط الصرف الصحي، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.

ولفت محافظ الجيزة إلى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمديريات والمراكز والمدن والأحياء، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة أي موجات أمطار محتملة، مشيرًا إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، والتواصل المستمر مع مختلف الجهات المعنية لمتابعة الموقف أولًا بأول.