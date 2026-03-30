نائب محافظ الجيزة يتابع التجهيزات التكنولوجية لمجمعات الخدمات الحكومية بالصف وأطفيح.. صور

شارك ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن في اجتماع مع الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ومسؤولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة التجهيزات التكنولوجية والبنية التحتية للمجمعات الحكومية والخدمية.

وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح لضمان سرعة تشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا.

وذلك في أطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتشغيل المنشآت والمشروعات التي تم نهوها ضمن المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ( حياة كريمة ) بما يجعلها مؤهلة للتشغيل الكامل وتقديم خدماتها للمواطنين.