الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة تترأس لجنة بحث تطوير الخدمات بمنطقة حدائق الأهرام

هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة
هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة المُشكّلة لدراسة عدد من الملفات الحيوية الخاصة بالمنطقة.

وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بإعداد خطة عمل متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمنطقة حدائق الأهرام وبحث الحلول المناسبة وفقًا للإمكانات والآليات المتاحة.

جاء ذلك بحضور محمد مرعي السكرتير العام المساعد، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، إلى جانب ممثلي الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ومسؤولي جمعية حدائق الأهرام.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المرافق ومشروعات الرصف، إلى جانب المشروعات الخدمية الجارية، ومنظومة النظافة بالمنطقة، حيث أكدت نائب المحافظ أنه جارٍ دراسة تدعيم منظومة النظافة بهضبة الأهرام من خلال التعاقد مع متعهد للجمع السكني، مدعوم بعدد كافٍ من السيارات والعمالة، مع رفع التراكمات أولًا بأول، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع موقف تراخيص المباني، وفحص تراخيص المحلات والإجراءات المتخذة حيالها من خلال الحي، بالإضافة إلى مراجعة منظومة الإعلانات وواجهات المحال، بما يحقق الانضباط الحضاري ويُسهم في تحسين المظهر العام للمنطقة، إلى جانب التنسيق مع شركة الكهرباء لإعداد حصر شامل للوحدات السكنية والتجارية والإدارية بنطاق الجمعية.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى دراسة إمكانية فتح بوابات جديدة بما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية وتقليل الضغط على البوابات الحالية.

وفي ختام الاجتماع،وجهت هند عبد الحليم بضرورة حصر موقف تراخيص المحال والإعلانات المرخصة وغير المرخصة مع تكليف جمعية حدائق الأهرام بموافاتها ببيانات قطع الأراضي الفضاء المملوكة لها، وكذا أراضي الخدمات.

كما أكدت نائب المحافظ أن الاجتماع سيُعقد بصفة دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة وفق جدول زمني محدد، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة وتحقيق رضا المواطنين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة اخبار الجيزة

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

