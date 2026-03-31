جيهان زكي: نستهدف اكتشاف جيل جديد من الموهوبين عبر مهرجان قومي للمسرح المدرسي

وجهت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بفتح مسارح البيت الفني للمسرح والهيئة العامة لقصور الثقافة في القاهرة والمحافظات أمام طلاب المدارس مجانًا، بما يتيح لهم فرص التدرب وتقديم عروضهم المسرحية، وذلك تمهيدًا لإطلاق المهرجان القومي المصري للمسرح المدرسي في دورته الأولى، الذي تنظمه وزارة الثقافة من خلال المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع لقطاع المسرح، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة، والاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاكتشاف الموهوبين، وفي ضوء توجيهات سيادته الأخيرة في حفل تكريم الأم المثالية بإطلاق برنامج «دولة الفن والإبداع»، مشيرة إلى أن المسرح المدرسي يُعد رافدًا مهمًا لتنمية الوعي، وصقل شخصية النشء، وتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية.

وأضافت أن الوزارة تستهدف، من خلال المهرجان القومي المصري للمسرح المدرسي، اكتشاف جيل جديد من الموهوبين في جميع المحافظات، وإتاحة منصة وطنية تُمكّن الطلاب من التعبير عن طاقاتهم الإبداعية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة الثقافية، وتوسيع قاعدة المشاركة الفنية بين النشء.

جاء ذلك عقب الاجتماع الأول للجنة التأسيسية للمهرجان القومي المصري للمسرح المدرسي، برئاسة المخرج هشام عطوة، رئيس قطاع المسرح، والذي عُقد بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، والمخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ومدير المهرجان.

وضم تشكيل اللجنة كلًا من الإعلامي عصام يوسف، والدكتور محمد فتحي، والفنان عزت زين، والفنان هاني كمال، والدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الثقافية والطلابية بوزارة التربية والتعليم، ومقرر اللجنة الدكتور محمد أمين عبدالصمد، والفنان صبري فواز، والناقد الصحفي باسم صادق.