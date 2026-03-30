Honor Magic 8 Pro Air.. تصميم يشبه الآيفون لكن بروح مختلفة

كشفت تسريبات وتقارير تقنية حديثة أن هاتف Honor Magic 8 Pro Air القادم سيصل بتصميم خارجي قريب جدًا من هواتف آيفون الحديثة، خاصة على مستوى الحواف المسطحة ووحدة الكاميرات الخلفية البارزة.

وأوضحت المصادر أن هونر تتجه في هذا الهاتف إلى اعتماد لغة تصميم بسيطة ونظيفة، مع إطار معدني وهيكل نحيف، ما يمنحه مظهرًا فخمًا للوهلة الأولى يشبه ما يقدمه منافسوه في الفئة العليا، لكنه يحتفظ في الوقت نفسه ببصمات خاصة من حيث توزيع العدسات وتفاصيل واجهة النظام.

شاشة حديثة وتجربة عرض قوية

أشارت التقارير إلى أن Honor Magic 8 Pro Air سيعتمد شاشة كبيرة من نوع OLED بمعدل تحديث عالٍ، وهي التقنية التي تمنح ألوانًا أكثر حدة وعمقًا في درجات السواد مقارنة بالشاشات التقليدية. وأوضحت التسريبات أن الشاشة ستأتي بحواف نحيفة للغاية، مع ثقب صغير أو فتحة مدمجة للكاميرا الأمامية، ما يترك مساحة أكبر لعرض المحتوى، سواء في الفيديو أو الألعاب أو التصفح اليومي.

وأكّدت المصادر أن هونر تستهدف بهذه المواصفات منافسة شاشات الهواتف الرائدة، مع الحفاظ على سطوع كافٍ للاستخدام تحت أشعة الشمس، وهو عامل أساسي لمستخدمي الهواتف في منطقتنا العربية.

كاميرات قوية بتوقيع هونر

أوضحت التسريبات أن تصميم وحدة الكاميرا في Honor Magic 8 Pro Air، رغم تشابهه في توزيع العدسات مع بعض هواتف آيفون، يقدم منظومة تصوير تستند إلى خبرة هونر في معالجة الصور وتطويع إمكانات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت التقارير إلى أن الهاتف سيضم أكثر من عدسة خلفية، تشمل كاميرا رئيسية بدقة عالية، مع عدسة واسعة لالتقاط مساحات أكبر، وربما عدسة للتقريب البصري أو لصور البورتريه، حسب التكوين النهائي الذي ستعتمده الشركة.

وأكدت المصادر أن التركيز سيكون على تحسين التصوير الليلي، وتثبيت الفيديو، وجودة صور الأشخاص، وهي عناصر أصبحت أساسية في المنافسة داخل الفئة المتوسطة العليا.

أداء وواجهة مختلفة عن آيفون

أشارت التقارير إلى أن Magic 8 Pro Air، رغم تشابه تصميمه الخارجي مع آيفون، سيظل مختلفًا جذريًا من الداخل، لأنه يعتمد على نظام أندرويد بواجهة هونر المخصصة، والتي تقدم أسلوب استخدام مختلف في ترتيب الإعدادات، وشكل الأيقونات، وطريقة إدارة النوافذ والإشعارات.

وأوضحت التسريبات أن الهاتف سيعمل بمعالج قوي من الفئة العليا أو فوق المتوسطة، مع ذاكرة RAM كبيرة وسعات تخزين متنوعة، ما يضمن أداء سلسًا في المهام اليومية والتطبيقات الثقيلة والألعاب. وأكدت المصادر أن هونر ستحاول تحقيق توازن بين توفير تجربة قريبة من الهواتف الرائدة وسعر أقل من الفئة السعرية التي تتحرك فيها آبل عادة.

تميّز في التفاصيل وسعر متوقع أقل

أكدت تحليلات مرافقة أن Honor Magic 8 Pro Air يمكن أن يجذب شريحة من المستخدمين الذين يحبون شكل الآيفون لكنهم يفضّلون مرونة أندرويد أو لا يرغبون في دفع أسعار مرتفعة جدًا. وأوضحت هذه التحليلات أن تميّز الهاتف لن يكون في التصميم وحده، بل في التفاصيل الصغيرة مثل سرعة الشحن، وسعة البطارية، وخيارات التخصيص داخل النظام، وهي عناصر اعتادت هونر استخدامها لتقديم قيمة مضافة مقارنة بالمنافسين.

وأشارت التوقعات إلى أن الشركة ستسعى لطرح الهاتف بسعر أقل من كثير من الهواتف ذات التصميم القريب من آيفون، ليظهر Magic 8 Pro Air كخيار "يشبه الآيفون في الشكل"، لكنه يقدّم شخصية مختلفة تمامًا في التجربة والسعر والمرونة.