هونر تكشف رسميا عن جهاز Honor Pad X10 .. اعرف السعر والمواصفات

كشفت شركة Honor النقاب عن جهاز Honor Pad X10، وهو جهاز لوحي غني بالميزات مصمم لكلا من الطلاب والمهنيين وعشاق الترفيه. وقد تم إطلاق النسخة الاحترافية منه في يناير من هذا العام.



مواصفات جهاز Honor Pad X10



يتميز جهاز Honor Pad X10 بشاشة LCD مقاس 11 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، وسطوع يصل إلى 500 شمعة، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 84%. ويتضمن تقنيات لحماية العين مثل تقنية TÜV Rheinland للحد من الضوء الأزرق، وشهادة خلو الشاشة من الوميض، ووضع القراءة الإلكترونية، ووضع الإضاءة الطبيعية لتقليل إجهاد العين.

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج Qualcomm Snapdragon 680 ثماني النواة ووحدة معالجة رسومية Adreno 610. كما يدعم سعة تخزين قابلة للتوسيع تصل إلى 2 تيرابايت.

فيما يخص التصوير، يتميز جهاز Honor Pad X10 بمستشعرات بدقة 5 ميجابكسل لكل من الكاميرا الأمامية والخلفية. ويعمل الجهاز بنظام Android 16 مع واجهة MagicOS.



يتميز جهاز Honor Pad X10 ببطارية سعتها 10100 مللي أمبير، توفر ما يصل إلى 22 ساعة من تشغيل الفيديو، و123 ساعة من تشغيل الموسيقى، ووقت استعداد يصل إلى 97 يومًا. ويأتي مزودًا بشاحن 15 واط، ولكنه لا يدعم الشحن السريع.

يُعدّ جهاز Honor Pad X10 مناسبًا للطلاب، إذ يتميّز بمساحة تعليمية مخصصة مع أوضاع خالية من المشتتات، وأدوات رقابة أبوية، وموارد تعليمية. يحتوي على نظام صوتي رباعي السماعات، وهيكل معدني متين بوزن 499 غرامًا وسُمك 7.25 ملم. كما أنه حاصل على شهادة SGS من فئة الخمس نجوم لمقاومة السقوط والضغط.

الأسعار والتوافر



يتوفر جهاز Honor Pad X10 بلونين: الأزرق والرمادي أما بالنسبة للسعر، فيبلغ سعر نسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت 1299 يوان حوالي 194 دولارًا أمريكيًا. بينما تتوفر نسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 1599 يوان (239 دولارًا أمريكيًا)، أما النسخة الأفضل 8 جيجابايت + 256 جيجابايت فتبلغ تكلفتها 1799 يوان (269 دولارًا أمريكيًا).