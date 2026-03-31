الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طعـم ولا في المطاعم.. طريقة عمل ملوخية برؤوس الجمبري

«طعـم ولا في المطاعم».. طريقة عمل ملوخية برؤوس الجمبري
أسماء عبد الحفيظ

تُعد الملوخية من أشهر الأكلات المصرية التي لا يختلف عليها أحد، لكن عند إضافة لمسة مختلفة مثل رؤوس الجمبري تتحول إلى وجبة فاخرة بطعم غني ومميز يشبه أكلات المطاعم.

وتكمن أسرار هذه الوصفة في طريقة تحضير الشوربة واستخلاص النكهة القوية من رؤوس الجمبري، مما يمنح الملوخية مذاقًا لا يُقاوم.

طريقة عمل ملوخية برؤوس الجمبري  
 

في هذا المقال نقدم لك طريقة عمل ملوخية بالجمبري بخطوات سهلة ونصائح مهمة لضمان نجاحها، للشيف هدى زعرب.

مكونات ملوخية برؤوس الجمبري

  • كيلو ملوخية مفرومة
  • نصف كيلو جمبري احتفظي بالرؤوس
  • 5 فصوص ثوم مفروم
  • ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة
  • ملح وفلفل حسب الرغبة
  • ملعقة سمن أو زيت
  • ماء أو مرقة
  • عصير ليمونة

سر النكهة في رؤوس الجمبري

رؤوس الجمبري تحتوي على تركيز عالٍ من النكهة البحرية، لذلك يتم استخدامها في عمل الشوربة بدلًا من التخلص منها. هذه الخطوة هي التي تعطي الملوخية طعمًا غنيًا ومميزًا بدون الحاجة لمكونات كثيرة.

طريقة تحضير شوربة الجمبري

ملوخية بالجمبري  
  • قومي بغسل رؤوس الجمبري جيدًا
  • ضعيها في إناء على النار مع قليل من الزيت أو السمن
  • قلّبيها حتى يتغير لونها وتخرج رائحتها المميزة
  • أضيفي الماء واتركيها تغلي لمدة 15 دقيقة
  • قومي بتصفية الشوربة جيدًا للحصول على مرقة صافية

طريقة عمل الملوخية

ملوخية بالجمبري 
  • ضعي الشوربة على النار حتى تسخن دون أن تغلي بقوة
  • أضيفي الملوخية تدريجيًا مع التقليب المستمر
  • اتركيها على نار هادئة حتى تتجانس المكونات
  • تجنبي غليان الملوخية حتى لا تفقد قوامها

طريقة عمل التقلية

  • في مقلاة على النار ضعي السمن أو الزيت
  • أضيفي الثوم المفروم وقلّبيه حتى يصبح ذهبي اللون
  • أضيفي الكزبرة الناشفة وقلّبي جيدًا
  • اسكبي التقلية على الملوخية فورًا مع التقليب

إضافة الجمبري

يمكنك إضافة الجمبري المقشر بعد تشويحه في طاسة منفصلة مع ملح وفلفل وليمون ثم إضافته إلى الملوخية قبل التقديم مباشرة

نصائح لنجاح الوصفة

  • لا تتركي الملوخية تغلي حتى لا تفصل
  • استخدمي مرقة الجمبري بدل الماء للحصول على طعم أقوى
  • أضيفي التقلية وهي ساخنة للحصول على نكهة مميزة
    يمكن إضافة شطة حسب الرغبة لمحبي الطعم الحار

طريقة التقديم

تُقدم الملوخية برؤوس الجمبري ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي، ويمكن تقديمها مع شرائح الليمون لزيادة النكهة.

فوائد ملوخية الجمبري

تجمع هذه الوصفة بين فوائد الملوخية الغنية بالفيتامينات والمعادن وفوائد الجمبري الذي يحتوي على البروتين وأحماض أوميجا 3، مما يجعلها وجبة متكاملة ومفيدة.

