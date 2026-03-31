وزير الأسرى السابق : قانون الإعدام بالكنيست الإسرائيلي حرب إبادة جديدة
نادٍ أوروبي يدخل في مفاوضات عاجلة لضم محمد صلاح .. هل تتم الصفقة؟
تولّانا يا رب | انهيار زوجة ميدو بمنشور مؤثر بسبب أزمة نجلها
هنا معرفكش واعرف حدودك .. انفعال أحمد موسى على الهواء لسبب صادم
أحمد موسى : حرب إيران مشكلة تضرب العالم .. وأسعار المحروقات مولعة
شريف رمزي : ندعم قرارات الدولة .. ونرجو تبديل حفلات السينما الصباحية بالمسائية | خاص
مصر وإسبانيا .. الدقيقة 30 والتعادل السلبي مستمر
اعترافات قيادي الإخوان علي عبد الونيس تُحدث صدمة بعد توقيفه خارج مصر
البسوا الكمامة .. المصل واللقاح توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بسبب التغيرات الجوية
أحمد موسى يحذر من صفحات كاذبة منسوبة له : عارف مين اللي عملها
قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن حريق مصنع ملابس سراي القبة
نتنياهو : إسرائيل تحولت إلى قوة إقليمية وعالمية بفضل تحالفاتها الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إيران تهدد باستهداف شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي الأمريكية

محمود عبد القادر

هدد الحرس الثوري الإيراني باتخاذ إجراءات انتقامية ضد شركات دولية كبرى، معتبرا أنها تلعب دورا مباشرا في عمليات الاغتيال التي تستهدف إيران.

أوضح الحرس الثوري، في بيان صدر الثلاثاء، أنه وجه تحذيرا لأكثر من 18 شركة أجنبية وصفها بأنها مرتبطة بمنظومة الحكم في الولايات المتحدة، متهما إياها بالمشاركة في أنشطة “تجسسية” ودعم عمليات وصفها بالإرهابية.

وأشار البيان إلى أن هذه الشركات تجاهلت تحذيرات سابقة بوقف ما اعتبره “تدخلًا في عمليات عدائية”، مؤكدًا أن الهجمات الأخيرة التي نفذت بالتعاون مع إسرائيل أدت إلى مقتل عدد من المواطنين الإيرانيين.

وأضاف أن شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي الأمريكية تُعد عنصرًا أساسيًا في تحديد وتتبع أهداف الاغتيالات، معلنًا أن الجهات المؤثرة في هذا المجال قد تعتبر أهدافًا مشروعة في المرحلة المقبلة.

كما دعا الحرس الثوري العاملين في هذه المؤسسات إلى مغادرة مقار عملهم فورًا، مطالبًا سكان المناطق القريبة—ضمن نطاق كيلومتر واحد—بالابتعاد والتوجه إلى أماكن آمنة.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت طهران، مشيرًا إلى أن أي عملية اغتيال داخل إيران ستقابل باستهداف مماثل.

وضمت القائمة التي ذكرها البيان عددًا من كبرى الشركات العالمية، من بينها Cisco، HP، Intel، Oracle، Microsoft، Apple، Google، Meta، IBM، Dell، Palantir، NVIDIA، JPMorgan، Tesla، General Electric، Spire Solutions، G42، وBoeing.

وتعد هذه الشركات من أبرز ركائز الاقتصاد والتكنولوجيا عالميًا، حيث يعمل العديد منها في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والصناعات الدفاعية، ما يضفي على التهديد أبعادًا تتجاوز الإطار الإقليمي.

الحرس الثوري الإيراني إيران الولايات المتحدة استهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية إسرائيل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

ترشيحاتنا

فرج عامر

غير معروف في إسبانيا .. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مدرب الأهلي السابق

وليد الركراكي

أحمد جلال يفجر مفاجأة: الركراكي يقترب من تدريب منتخب السعودية

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن مواجهة مصر وإسبانيا

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

المزيد