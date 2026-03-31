القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من شباب الوطن للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

نظمت القوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، زيارة ميدانية لوفد من الشباب والفتيات من أعضاء برلمان الطلائع والشباب والشيوخ للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وذلك بحضور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محمد محمود عوض، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وعدد من قادة القوات المسلحة ومسئولي وزارة الشباب والرياضة.

تضمنت الزيارة عرض فيلم تسجيلي، وتقديم عدد من العروض عن نشأة وتطور الأكاديمية والكليات التابعة لها، ودورها الرائد فى تأهيل العسكريين والمدنيين فى مختلف المجالات.

وأعرب جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته، عن اعتزازه وتقديره بدور الأكاديمية كصرح علمي وعسكري عريق يساهم فى إعداد وتأهيل الكوادر القيادية وتطوير الفكر الاستراتيجى، مشيراً إلى أن التعاون مع الأكاديمية يمثل ركيزة أساسية فى استراتيجية الوزارة لبناء جيل من الشباب القادر على فهم واقعهم المعاصر وامتلاك الوعى المستنير بقضايا الأمن القومي المصري.

ونقل اللواء أركان حرب محمد محمود عوض، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، خلال كلمته، تحيات وتقدير الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور.

وأكد أن بناء وعى الشباب هو خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية، وأن الأكاديمية تفتح أبوابها دائماً لنقل الخبرات العلمية للنشء والشباب بما يسهم فى إعداد أجيال قادرة على المساهمة فى مسيرة التنمية الشاملة للدولة المصرية.

وفى ختام الزيارة، أعرب الشباب عن عميق شكرهم للقوات المسلحة لتنظيم تلك الزيارات التى تسهم فى التوعية بالتحديات التى تواجه الدولة المصرية وأهمية التماسك الوطنى من أجل مستقبل آمن ومستقر.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالوعى الوطنى وتنمية قيم الولاء والانتماء لدى شباب مصر.