المطارات المصرية تسجل 6.8 مليون راكب في الربع الأول من 2026 ونمو بنسبة 15%

ووفقًا لبيانات التشغيل، بلغ إجمالي عدد الركاب خلال شهري يناير وفبراير من عام 2026، نحو 4.6 مليون راكب، مقارنة بـ 4 ملايين راكب خلال نفس الفترة من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 15%، وبزيادة قدرها 53% مقارنة بعام 2024، ما يعكس قوة الطلب على السفر واستمرار ثقة شركات الطيران في المطارات المصرية.

وخلال الفترة من 1 مارس حتى 29 مارس 2026، والتي تزامنت مع تصاعد التوترات الإقليمية، سجلت المطارات إجمالي 2.2 مليون راكب، بنسبة زيادة بلغت 7.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، بما يعكس قدرة المطارات المصرية على الحفاظ على استقرار التشغيل واستمرارية حركة السفر في ظل الظروف المحيطة.

وتعد الشركة المصرية للمطارات إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة الطيران المدني، وتقوم بالإشراف على 22 مطارًا بمصر.