السحب المنخفضة بتقرّب للقاهرة ومعاها أمطار | تحذير طارئ من الأرصاد

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، أخر صور الأقمار الصناعية، التي تشير إلى تقدم السحب المنخفضة والمتوسطة إلى مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومناطق من الوجه البحرى .

مشيره إلى أنه متوقع أن يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة.

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس شهد قبل ساعات، تدفق للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية، ومن المتوقع أن تتقدم إلى مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومناطق من الوجه البحرى مع تقدم الوقت.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنبيهاً جوياً بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 1 أبريل وحتى الأحد 5 أبريل 2026، محذرة من تغيرات مفاجئة وسريعة في خرائط الطقس.

كشفت الهيئة عن فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، يصاحبها نشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعتها ما بين (40 إلى 50) كم/ساعة. وأوضح التقرير أن هذه الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق والطرق السريعة.

من المتوقع استمرار نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة (الأربعاء 1 أبريل):

القاهرة والوجه البحري: العظمى 26°C / الصغرى 18°C.

السواحل الشمالية: العظمى 23°C / الصغرى 16°C.

شمال الصعيد: العظمى 33°C / الصغرى 18°C.

جنوب الصعيد: العظمى 35°C / الصغرى 23°C.

وشددت الهيئة على ضرورة المتابعة المستمرة للتحديثات الجوية نظراً لسرعة التغيرات في الخرائط الملاحية والجوية خلال هذه الفترة.