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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم 27 يونيو 2023

صدى البلد

شهدت الأسواق المصرية استقرارا في أسعار الفراخ خلال الأيام الماضية .

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء: 
 
وصل سعر الفراخ البيضاء الأمهات إلي 68 جنيه في المزرعة ويصل للمستهلك بدءاً من 71 إلي 75 جنيها بعد ما سجل 95 جنيها من قبل.

وسعر كيلو البانيه اليوم ما بين 170 إلي 175.

أسعار الدواجن اليوم بالسوق المصري:

الفراخ البلدي : تبدء من 115الي 120 جنيه للكيلو 
دواجن الساسو : تبدء من 110 إلي 115 جنيه للكيلو. 
الفراخ البيضاء: تبدء من 70 إلي 75 جنيه للكيلو الواحد. 
الفراخ آلامهات البيضاء: تبدء من 69 إلي 70 للكليو الواحد.

ويبدأ سعر البانيه من 140 إلي 170 جنيه
ويبدء سعر كيلو الأوراك من 75 جنيه إلي 91 جنيه 
سعر الأجنحة : تبدء من 50 إلي 65 جنيه 
سعر الهياكل من 38 إلي 50 جنيه للكيلو الواحد .

*أسعار الفراخ البرازيلي المجمدة*

تبدء سعر كيلو الفراخ البرازيلي من 62,5 جنيه

أسعار البيض اليوم

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك : تبدأ من 102 إلي 110 جنيه و 97- 98 جنيهًا في المزرعة.

سعر كرتونة البيض الأبيض: تبدأ  من 93 الي 106 للمستهلك، 90 جنيهًا في المزرعة.

 أما أسعار البيض البلدي : سعر الكرتونة من 112 إلي 120 للمستهلك، و 107 في المزرعة.

 

أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المصري
 

كتكوت الساسو : 10 إلي ١١جنيه

كتكوت ابيض: 11 إلي 12 جنيه

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