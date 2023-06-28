انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023

انخفضت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023، مع استمرار عمليات ضخ اللحوم بمنافذ وزارة التموين.

وتراجعت أسعار اللحوم البلدية في السوق المحلية متراوحة بين 250 و280 جنيهًا وفقا لتصريحات أحمد كمال معاون وزير التموين.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة، والسجق وجميع مبيعات الجزارة.

وتضخ وزار التموين اللحوم الطازجة والمجمدة بسعر 195 جنيها لكيلو السوداني والجيبوتي وبسعر 160 جنيها للبرازيلي المجمد و130 جنيها للهندي .

كما توفر لحوم خراف بسعر 250 جنيها للمبرد والدواجن 85 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي في الأسواق

وفي محال الجزارة، سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 250 - 280 جنيهًا للكيلو وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 300 و340 جنيهًا

ووصلت أسعار اللحوم الجملي إلى 240 و260 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

وعن أسعار اللحوم المجمدة فتراوح سعر الكيلو الكندوز بين 150 و180 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الضأن إلى 185 جنيهًا للكيلو.